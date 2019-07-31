Видео: Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии

, 14:29 Эфирная новость 34

Северная Корея испытала две ракеты малой дальности радиусом действия до 330 километров.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Северная Корея снова заставила мир содрогнуться. Утром в среду, 31 июля, стало известно, что КНДР провела запуски неопознанных реактивных снарядов. Первым об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap News. В Сеуле заявляют, что ракеты были запущены в районе полуострова Ходо и преодолели расстояние около 300 километров. А в Японии не исключили, что северокорейские боеголовки были баллистическими.

С пристальным вниманием следят за ситуацией и в США. Об этом заявили в администрации Дональда Трампа. На прошлой неделе Северная Корея запустила две управляемые ракеты малого радиуса действия. Случилось это после отказа Вашингтона и Сеула выполнить требование об отмене совместных военных учений.

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