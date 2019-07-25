В Сеуле снова заявили о запусках неустановленных снарядов в КНДР

Южнокорейское агентство Ренхап 25 июля сообщило о запуске неустановленного снаряда на территории КНДР, передает ТАСС.

В соответствующей заметке журналисты сослались на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. В Сеуле заявили, что Пхеньян произвел запуск двух ракет с восточного побережья. Какие-либо другие подробности инцидента пока не приводятся.

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Агентство France Presse со ссылкой на официальные лица США сообщило, что речь идет о снарядах малой дальности.

Ранее в Южной Корее уже сообщали о запусках неустановленных ракет на территории северного соседа, которые прошли утром 9 мая.