Гигантские слизни появились в центре Москвы. Насколько они опасны?

Прожорливые паразиты родом с Иберийского полуострова устроили нашествие на центр Москвы. Ярко-оранжевые твари уничтожают растения с невероятной скоростью, за сутки группа моллюсков может сожрать пару кустов. Предположительно, слизни появились в Москве вместе с рулонным газоном или почвой после благоустройства. Как сообщает сайт KP.RU, невиданные пришельцы могут заразить человека бычьим цепнем.

Arion lusitanicus. Павел Клоков / сайт KP.RU

Опасность слизни представляют в первую очередь для детей и животных. Любопытные малыши могут схватить существо голыми руками и забыть помыть руки перед едой. Председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов сообщил, что твари в шикарных московских условиях могут размножаться с невероятной скоростью, потому что естественных врагов (ежей или крыс) поблизости нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в южных регионах растет число укушенных клещами.