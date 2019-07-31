Гигантские слизни появились в центре Москвы. Насколько они опасны?

, 12:39 Фото 628

Испанские паразиты обосновались на 3-й Тверской-Ямской улице, распугав местных жителей.

Фото : www.globallookpress.com / Justus de Cuveland

Прожорливые паразиты родом с Иберийского полуострова устроили нашествие на центр Москвы. Ярко-оранжевые твари уничтожают растения с невероятной скоростью, за сутки группа моллюсков может сожрать пару кустов. Предположительно, слизни появились в Москве вместе с рулонным газоном или почвой после благоустройства. Как сообщает сайт KP.RU, невиданные пришельцы могут заразить человека бычьим цепнем.

Arion lusitanicusArion lusitanicus. Павел Клоков / сайт KP.RU

Опасность слизни представляют в первую очередь для детей и животных. Любопытные малыши могут схватить существо голыми руками и забыть помыть руки перед едой. Председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов сообщил, что твари в шикарных московских условиях могут размножаться с невероятной скоростью, потому что естественных врагов (ежей или крыс) поблизости нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в южных регионах растет число укушенных клещами.

Читайте также

+11° Днём +16°
Ночью +9°
63.38
-0.14 70.60
-0.04
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Последние новости

13:44
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане. Задержаны двое сторонников ИГ*
13:39
Астрологи рассказали, какие женщины самые идеальные по знаку зодиака
13:33
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов
13:25
35 лет спустя: Как теперь выглядят и как сложились судьбы звезд «Санта-Барбары»
13:14
Экономист: Ипотечные каникулы не спасут от коллапса кредитования в 2021-м
12:57
Контактные линзы смогут приближать изображение с помощью моргания

Сейчас читают

Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников
«Мой любимый, мой самый красивый»: Гузеева призналась в любви Эвклиду Кюрдзидису
«Недоростки!»: Краско высказался о «немощных» в постели мужчинах

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги