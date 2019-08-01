Фото: Очаровательная внучка Софии Ротару попробовала шелковый образ

Внучке Софии Ротару — Соне Евдокименко — недавно исполнилось 18 лет. Издание Утро.ру отмечает интерес поклонников к фотографии из Instagram, сделанной на отдыхе в лесу. Снимок в шелковой блузе порадовал фанатов своей открытостью и отсутствием пошлости одновременно.

Внучка Софии Ротару — Соня Евдокименко. Instagam @iamsofiaeve

Природная тематика вполне объясняет «прозрачность» светской барышни, а молодость как будто позволяет отдельную легкость в подаче себя. Конечно, фотографии Сони вызвали шквал восхищенных комментариев. Мама Сони и ее звездная бабушка оценили снимок смайликами.

«Очаровательная конфетка!» — пишет подписчик.

София Евдокименко. Instagram @iamsofiaeve

София Евдокименко стала моделью еще подростком, но не собирается связывать свою судьбу только с модельным бизнесом — в 2018-м она дебютировала как певица. Сейчас учится в Лондоне. Ее внимание сосредоточено на истории искусств и английской литературе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как внучка Софии Ротару отдыхает в Италии.