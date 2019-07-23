Соня Евдокименко — внучка Софии Ротару — опубликовала в Instagram видео, на котором позирует на яхте в Италии. На Софии белое бикини и игривые очки в форме сердечек.

18-летняя внучка Ротару отдыхает на итальянском курорте Форте-деи-Марми. Местечко известно тем, что там часто проводит отпуск семейство эстрадного певца Александра Малинина. Звездная семья «засветилась» на пляжах Тирренского моря в конце июня 2019 года. Об этом сообщает Утро.ру. А вот младшая София, похоже, отправилась в путешествие без родственников — ни родителей, ни именитой бабушки на фотографиях из Италии замечено не было.

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София Евдокименко закончила общеобразовательную школу в Киеве и поступила в высшее учебное заведение в Лондоне. Там внучка Ротару изучает английскую литературу и историю искусств. С ранних лет девушка участвовала в модных показах и снималась для обложек глянцевых журналов. Сейчас Соня мечтает продолжить карьеру в модельном бизнесе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Ротару выложила соблазнительный снимок с юга Франции.