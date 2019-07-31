Видео: Элла Памфилова выступила против шантажа на выборах

Девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы поступило в Центральную избирательную комиссию. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, все претензии будут тщательно изучены. В то же время глава ЦИК призналась, что испытывает давление со стороны незарегистрированных кандидатов, и призвала их действовать в рамках закона. Ультиматумы и требования привилегий — недопустимы, подчеркнула Памфилова.

«Это недостойно людей, политиков, которые себя позиционируют, как людей приверженцев либеральных и демократических ценностей, которые ориентируются на европейские ценности, попирать действующее законодательство, требовать административно-командное решение, вопреки закону. Решение, за которое они обычно и часто критикуют власть — это вот двойные стандарты», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Элла Памфилова отметила, что те, кто жалуется на решения избиркомов, часто сами плохо знают избирательное законодательство. Или сознательно нарушают его. Также Памфилова так опровергла домыслы о давлении на ЦИК и заявила, что ведомство принимает решения самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Элла Памфилова пообещала обратиться в Верховный суд из-за игнорирования жалоб на работу избирательных комиссий в Петербурге.