Лавров заявил о повышении стратегического партнерства России и АСЕАН

Россия вместе с государствами Юго-Восточной Азии нацелена на создание современной системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом Сергей Лавров заявил на министерской встрече Россия-АСЕАН в Таиланде.

Глава МИДа напомнил, что это первое совместное мероприятие после того, как отношения России и Ассоциации повысились до стратегического партнерства. А усиление сотрудничества уже произошло — особенно на международной арене.

«Внешнеполитическая философия наших стран фактически идентична, а подходы к решению актуальных проблем современности исключительно путем переговоров и диалога совпадают. Это особенно важно в условиях нынешней непростой ситуации в мире», — заявил Лавров.

На встрече наметили дополнительные меры по развитию сотрудничества России и АСЕАН в других сферах. В первую очередь в экономике и культуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переговорах Сергея Лаврова и главы МИД Таиланда.