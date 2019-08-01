Лавров заявил о повышении стратегического партнерства России и АСЕАН

, 1:56 Эфирная новость 6

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия и страны Юго-Восточной Азии нацелены на создание современной системы безопасности в регионе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : .globallookpress.com / MFA Russia

Россия вместе с государствами Юго-Восточной Азии нацелена на создание современной системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом Сергей Лавров заявил на министерской встрече Россия-АСЕАН в Таиланде.

Глава МИДа напомнил, что это первое совместное мероприятие после того, как отношения России и Ассоциации повысились до стратегического партнерства. А усиление сотрудничества уже произошло — особенно на международной арене.

«Внешнеполитическая философия наших стран фактически идентична, а подходы к решению актуальных проблем современности исключительно путем переговоров и диалога совпадают. Это особенно важно в условиях нынешней непростой ситуации в мире», — заявил Лавров.

На встрече наметили дополнительные меры по развитию сотрудничества России и АСЕАН в других сферах. В первую очередь в экономике и культуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переговорах Сергея Лаврова и главы МИД Таиланда.

Читайте также

+12° Днём +16°
Ночью +10°
63.42
0.04 70.74
0.14
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Последние новости

1:56
Лавров заявил о повышении стратегического партнерства России и АСЕАН
1:39
Что известно о молодой возлюбленной Виторгана?
1:25
Электронный европротокол протестируют в Москве и Петербурге
1:11
Эдита Пьеха с аншлагом отметила день рождения на сцене
0:57
Думская, Невский, ДТП: восстановлен полный маршрут водителя BMW перед аварией
0:43
Астролог рассказала, когда Ани Лорак наконец-то повезет с мужчиной

Сейчас читают

Подозреваемый в убийстве блогерши оказался хорошо знаком «ночным бабочкам»
«Мне жаль!» Анна Нетребко отменила концерт в Австрии из-за болезни
«Дикая!»: Рианна показала фанатам пышную грудь в бюстгальтере собственного бренда

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги