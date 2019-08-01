Видео: Двухлетняя дочь Стоцкой зажигательно танцует в боксерских перчатках

Анастасия Стоцкая поделилась со своими поклонниками в Instagram уморительным видео, на котором ее двухлетняя дочка Вера в боксерских перчатках исполняет зажигательный танец.
Как известно, певица воспитывает двоих детей — сыну Александру уже восемь лет. О муже Стоцкой известно, что его зовут Сергей и он занимается ресторанным бизнесом. Анастасия много времени уделяет малышам, на фото в соцсетях они постоянно с ней — иногда даже на светских мероприятиях. И, похоже, артистка, как и всякая любящая мама, периодически ностальгирует по тем временам, когда ее отпрыски были совсем еще крошками. Вот и сейчас Стоцкая опубликовала на своей странице умилительный архивный снимок, на котором новорожденная Вера и Александр лежат обнявшись, как два маленьких ангела.
«Мое все», — подписала фото певица.
Поклонников фотография двухлетней давности привела в полный восторг.
«Какие же они сладкие, и как же они быстро выросли!»
«На это можно смотреть вечно!»
«Две конфетки!»
«Милые, так и хочется зацеловать»
«Шедевр! Как так можно быть похожими?»
«Тот случай, когда папины гены полностью победили мамины», — пишут комментаторы.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Стоцкая объясняет поразительное сходство своего сына с Филиппом Киркоровым, которое уже не первый год будоражит воображение поклонников звезд и порождает слухи.