«Мне жаль!» Анна Нетребко отменила концерт в Австрии из-за болезни

, 23:39 Фото 385

Вместе с супругом 47-летняя певица подхватила серьезную простуду.

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Фото, видео : Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко поделилась с подписчиками в Instagram печальной новостью. Находясь на отдыхе вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго в Австрии, артистка сильно заболела. Не смотря на хорошую погоду, звезда «заработала» серьезную простуду, из-за которой вынуждена была отменить выступление в Зальцбурге.

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«К сожалению из-за внезапной сильной простуды (видимо, кондиционер), я должна отказаться от сегодняшнего выступления… Надеюсь поправиться к третьему августа на заключительный концерт. Мне очень жаль», — написала знаменитость.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонники Анны Нетребко очень испугались за здоровье артистки, ведь голос для оперной певицы — главное. А, как известно, при простуде чаще всего страдает именно горло. Фанаты знаменитости поспешили пожелать ей скорейшего выздоровления.

«Выздоравливай побыстрее! Летом, и простуда! Берегите себя!»

«Поправляйтесь скорее!»

«Вам болеть нельзя! Ваш волшебный голос исцеляет наши души! Будьте здоровы и счастливы!» — пожелали здоровья артистке фолловеры.

Позже выяснилось, что простудному заболеванию подвергся и супруг Анны Нетребко.

«Юси вчера умирал, но сегодня ему чуть лучше и он пошел петь…» — поделилась артистка.

Анна Нетребко очень переживает из-за отмены концерта и корит себя за то, что умудрилась заболеть летом.

«Не знаю, как можно было так идиотски свалиться посередине лета!» — задается вопросом звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пышногрудая звезда оперы Анна Нетребко записала пикантное видео с пляжа.

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«Мне жаль!» Анна Нетребко отменила концерт в Австрии из-за болезни

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