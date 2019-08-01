«Замечательная новость!»: Ляшко объединился с Кличко против Зеленского — видео

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Лидер Радикальной партии утверждает, что вместе с мэром Киева они будут противостоять «зеленой чуме».

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Фото, видео : ТАСС / ZEUS

Олег Ляшко — лидер Радикальной партии Украины — сообщил подписчикам в Facebook, что намерен объединить усилия с действующим мэром Киева — Виталием Кличко. При этом украинцы отмечают, что ранее радикал неоднократно нелестно отзывался об умственных способностях экс-боксера.

«У меня есть замечательная новость для каждого украинца, для каждого человека, который переживает за судьбу и будущее нашего государства. Сегодня я предложил Виталию Кличко — законно избранному мэру Киева объединить наши усилия, для того, чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины», — заявил Ляшко.

При этом инициатор политического союза утверждает — Кличко не против объединить усилия в борьбе с «зеленой чумой» — окружением президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Олег Ляшко обозвал Владимира Зеленского узурпатором.

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