Олег Ляшко — лидер Радикальной партии Украины — сообщил подписчикам в Facebook, что намерен объединить усилия с действующим мэром Киева — Виталием Кличко. При этом украинцы отмечают, что ранее радикал неоднократно нелестно отзывался об умственных способностях экс-боксера.
При этом инициатор политического союза утверждает — Кличко не против объединить усилия в борьбе с «зеленой чумой» — окружением президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Олег Ляшко обозвал Владимира Зеленского узурпатором.