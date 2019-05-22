На Украине первая сенсация при Зеленском — Депутаты Верховной рады саботировали законопроект нового президента о парламентских выборах. Хотя еще накануне во время встречи с ним были согласны идти на уступки. Инициатива главы государства подразумевает отказ от мажоритарной системы в пользу партийных списков. В итоге за документ проголосовали единицы и он не попал в повестку дня, а на самого Зеленского обрушилась критика. Его обвинили не только в нарушении Конституции, но и в захвате власти.

«Президент Зеленский действует как Янукович, когда тот, выиграв выборы, благодаря продажным судьям изменил Конституцию. Президент, воспользовавшись своим временным высоким рейтингом, фактически узурпировал власть. Он захватил ее, а правоохранительные органы вообще парализованы и бездействуют», — набросился на главу государства председатель фракции «Радикальная партия» в Верховной Раде Украины Олег Ляшко.

«Мы переходим в оппозицию по отношению к узурпатору Зеленскому», — завершил свой спич Ляшко.

Зато к законопроекту Зеленского проявили интерес украинские националисты. Они даже пришли к стенам Верховной рады, чтобы потребовать от депутатов принять этот документ. Ведь он, в том числе, подразумевает снижение проходного барьера для партий с пяти до трех процентов, а значит у радикалов был шанс попасть в парламент в большем количестве. Теперь он, скорее всего, потерян. Как заявили сегодня в администрации президента, досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля, если обиженные нардепы не опротестуют роспуск в Конституционном суде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах саботажа Зеленского Верховной Радой Украины.