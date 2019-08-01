Лидер Незалежной Владимир Зеленский решил похвастаться перед своими подписчиками в Instagram спортивной формой. В четверг, 1 августа, он выложил снимок из зала с подписью, в которой заявил, что «политика политикой, а спорт никто не отменял», пожелав пользователям доброго утра.

Instagram @zelenskiy_official

Юзеры, подписанные на Зеленского, тут же начали восторгаться его активностью, а также расхвалили физическую форму украинского лидера.

«Самый яркий, народный и простой!» — заявил один из них.

«Первый президент, который своим примером мотивирует к спорту!» — добавил другой.

«Вова, ты мой кумир!» — не сдержался еще один пользователь.

Также подписчики лидера Незалежной не упустили возможность пошутить на тему того, что Петр Порошенко сейчас «тикает из Украины» именно продемонстрированными Владимиром Зеленским шагами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент Незалежной находится в ожидании помощи от США в вопросе уголовных дел, возбужденных против него на Украине.