Видео: Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к США с просьбой поддержать его в «борьбе» с уголовными делами в Незалежной. Об этом сообщает «Вести Украина». По информации издания, Порошенко сейчас находится в Турции, откуда связался, в частности, с BGR group.

Экс-лидер Украины понимает серьезность обвинений от Государственного бюро расследований (ГБР) и именно по этой причине якобы намерен защищаться от «атак», в том числе при помощи «публичной поддержки Вашингтона». В связи с таким раскладом журналисты Незалежной предположили, что Петр Порошенко может не вернуться в страну, а перебраться, допустим, в Лондон, где смогла закрепиться часть его окружения.

Речь идет о 13 уголовных делах, которые завели против экс-президента на Украине. Хотя еще недавно адвокаты Порошенко были уверены: их клиенту ничего не грозит. Но уже сейчас, как сообщают украинские журналисты, бывшего президента вполне могут арестовать.

Политологи также полагают, что у Порошенко есть и некий «план Б» на случай, если в Штатах ему не помогут. Например, он может, переехать в Лондон. Там, кстати, уже находится часть его окружения. На родине Петра Порошенко обвиняют в госизмене, захвате власти и коррупции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против бывшего президента Украины возбудили более десяти уголовных дел, а он, в свою очередь, сбежал заграницу.