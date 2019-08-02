Исследование: Щекотание уха током замедляет старение

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Британские ученые нашли способ приостановить возрастные изменения.

Фото : www.globallookpress.com / F. Hecker

Ученые из британской Школы биомедицинских наук при Университете Лидса опубликовали в научном журнале Aging результаты исследования, согласно которому стимуляция блуждающего нерва через ухо у людей старше 55 лет может остановить процессы старения. Об этом сообщает EurekAlert. Процедура перестраивает вегетативную нервную систему, что также может исправить нарушения памяти.

Клинические испытания показали, что ежедневная терапия может за две недели улучшить самочувствие, память и сон. Подобные манипуляции помогут людям избежать высокого кровяного давления, болезней сердца и мерцательной аритмии.

Доктор Беатрис Бретертон из Университета Лидса утверждает, что стимуляция блуждающего нерва током может заменить медикаменты и инвазивные процедуры. Впрочем, медицинское сообщество в целом отнеслось к исследованию неоднозначно: Дэвид Клэнси из Университета Ланкастера заявил, что опыт был проведен с нарушением некоторых правил, из-за чего результаты можно списать на эффект плацебо.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что канадские ученые создали универсальную донорскую кровь.

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