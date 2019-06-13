Универсальную донорскую кровь создали ученые Канады

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Для того, чтобы превратить кровь второй группы в универсальную, исследователям понадобились бактериальные ферменты.

Фото: www.globallookpress.com

Чтобы переливание крови помогло пациенту, типы крови больного и донора должны быть совместимы. Отсутствие запасов подходящей группы крови в клинике в экстренных случаях может поставить жизнь человека под угрозу.

Ученые Университета Британской Колумбии (Канада — Прим. ред.) выяснили, что в кишечнике человека имеются микроорганизмы, вырабатывающие два фермента, которые преобразовывают вторую группу крови в универсальную.

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Человек может иметь одну из четырех групп крови. Они классифицируются в зависимости от молекул сахара на оболочке красных кровяных клеток. Если пациенту с одной группой крови перелить донорскую кровь другой группы, то иммунная система может начать отторгать чужеродные эритроциты. При этом первая группа крови считается универсальной, так она совместима со всеми остальными группами крови.

Как пишет Naukatv.ru, канадские ученые четыре года бились над проблемой пополнения запасов универсальной группы крови. В своих экспериментах исследователи пытались добиться, чтобы кровь самой распространенной второй группы стала по своим характеристикам универсальной. Для этого из нее нужно было убрать из нее определяющие антигены. И вот команда экспериментаторов открыла способность микроорганизмов вырабатывать вещество, которое, в свою очередь, убирает «лишние» молекулы сахара из крови второй группы. Это автоматически делает данную кровь универсальной для донорства.

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Ученые отмечают, что их открытие, может помочь увеличить запасы уникальной донорской крови почти в два раза. При этом издание отмечает, что исследования еще продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые обнаружили неожиданное влияние грибов шиитаке на здоровье человека.

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