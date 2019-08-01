1 августа — День кислорода. Кому и чем мы обязаны этим открытием?

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245 лет назад английский химик открыл один из самых важных в жизни человека элементов.

Фото : globallookpress.com / ESA/Hubble

1 августа считается официальной датой открытия кислорода. В 1774 году английский химик Джозеф Пристли нагрел пробирку с оксидом ртути при помощи мощной линзы и внезапно обнаружил, что в выделившемся газе свеча горит ярче прежнего.

Однако Пристли не знал, что открыл новое вещество. Он принял полученный газ за воздух, лишенный огненной субстанции. Некоторое время спустя природу кислорода объяснил другой выдающийся химик — Антуан Лавуазье.

В настоящее время кислород применяют в различных областях: в производстве серной и азотной кислоты, в ракетном топливе, при подрывных работах, для получения высоких температур. В медицине кислород используют для поддержания жизни больных с затрудненным дыханием. А также для лечения некоторых болезней.

Однако чистым кислородом при нормальном давлении дышать долго нельзя, так как это опасно для здоровья.

Ранее ученый предсказал глобальный дефицит воды на Земле.

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