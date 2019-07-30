Борьба обостряется: Ученый предсказал глобальный дефицит воды на Земле

Землю действительно в скором времени ожидает острый дефицит питьевой воды, но близиться к этому пику планета будет постепенно. Например, уже через 20-30 лет в районах, где данного ресурса не так много, будут жить сотни миллионов человек, когда сейчас эта цифра достигает не более 30 миллионов. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил заведующий Лабораторией глобальных проблем энергетики Владимир Клименко.

Во вторник, 30 июля, некоторые СМИ со ссылкой на аналитический центр Global Footprint Network сообщили, что к 29 июля население земного шара израсходовало объем возобновляемых природных ресурсов, который планета может воспроизвести за год. Таким образом, согласно результатам исследования, Всемирный день экологического долга наступает примерно на два месяца раньше, чем 20 лет назад.

Чрезмерное использование возобновляемых ресурсов становится все более ощутимым, подчеркивают ученые. Данный факт проявляется в обезлесении, эрозии почвы, вымирании видов животных и растений.

По словам Клименко, он не видит смысла в подобных утверждениях исследователей, поскольку «с разными ресурсами ситуация совершенно разная», однако за сотни лет ресурсы действительно могут подойти к концу.

«Но это произойдет не в один день и не очень скоро, человечество движется в этом направлении. Иначе и быть не может, потому что на Земле каждый год появляется примерно 85 миллионов человек, которые нуждаются и в кислороде, и нефти, и в воде», — отметил он, добавив, что особенны очевидны проблемы с нехваткой питьевой воды, поскольку дефицит данного ресурса в некоторых районах земного шара наблюдается уже сейчас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наиболее вероятных сценариях конца света.