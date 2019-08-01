Пятерых участников несогласованного митинга 27 июля задержали в Москве

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По предварительным данным, накануне проведения несанкционированной акции группа лиц неоднократно размещала в сети призывы принять в ней участие.

Фото : Globallookpress.com / ImagePress

Пятеро участников несогласованного митинга в Москве 27 июля задержаны, об этом сообщает пресс-служба СКР. По данным следствия, накануне проведения несанкционированной акции группа лиц неоднократно размещала в сети призывы принять в ней участие. То есть задержанные заведомо допускали возможность массовых беспорядков.

В ходе предварительного расследования следователи получили доказательства причастности к совершению указанного преступления более десяти человек. Они принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков. Пятеро из них, среди которых Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, задержаны. Сейчас с ними проводятся допросы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование ведется в рамках статьи «применение насилия в отношении представителя власти».

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