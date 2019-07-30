Два новых дела возбуждены на участников несогласованной акции в Москве

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Расследование ведется в рамках статьи «Применение насилия в отношении представителя власти».

Фото, видео : © РИА Новости / Евгений Одиноков

Два новых уголовных дела возбуждены на участников беспорядков в ходе несогласованного митинга, прошедшего в Москве в субботу, 27 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ. Известно, что расследование ведется в рамках статьи «Применение насилия в отношении представителя власти».

Отмечается, что в результате беспорядков в районе дома № 17 на улице Тверская двое сотрудников Росгвардии получили химические ожоги роговицы глаз после того, как кто-то из собравшихся распылил газ из баллончика. В другом случае в росгвардейца бросили обломком гранита, который попал бойцу в голову.

Правоохранители в настоящий изучают видеозаписи, для того, чтобы установить личности тех, кто совершил противоправные действия. Хулиганам за данные преступления грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, ведутся проверки еще по трем случаям нападения на силовиков — в районе Пушкинской площади и у домов № 6 и № 16 по Тверской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чьих интересах действовали митингующие, устроившие погромы в Москве.

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