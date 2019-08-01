Клавишник Rammstein восхищается Горбачевым и слушает Нетребко

Клавишник группы Rammstein считает Михаила Горбачева героем. Об этом он сообщил изданию «Известия» после выступления в московских Лужниках.

« А как еще назвать этого смелого человека? » — высказался он, когда речь зашла о сносе Берлинской стены.

Лоренц признался, что ему лично довелось познакомиться с Горбачевым на музыкальной премии в Кельне. Клавишник эксцентричной металл-группы никак не ожидал встретить столь крупную политическую фигуру на подобном мероприятии.

« Нас представили друг другу, и мы немного пообщались », — добавил он.

В разговоре о классике Кристиан Лоренц отметил Анну Нетребко, чей голос он периодически слышит по радио в салоне автомобиля. Однако свое творчество музыкант со строгим жанром связывать не собирается.

После громкого выступления в Москве Rammstein готовится в прямом и переносном смысле зажечь в Петербурге. Лидер группы Тилль Линдеманн уже показал подписчикам в Instagram Северную столицу.