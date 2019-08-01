Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн вместе со своим коллективом 31 июля прибыл в Санкт-Петербург. В пятницу, 2 августа, легендарные музыканты выступят для жителей и гостей Северной столицы.

Лидер группы решил показать своим подписчикам в Instagram город и опубликовал видео. В кадре Тилль Линдеманн в костюме и белой рубашке с галстуком стоит на теплоходе, проплывающем мимо «Газпром-арены», где и пройдет концерт Rammstein.

«Санкт-Петербурррррг!» — сказал Тилль Линдеманн, указывая на стадион.

Instagram @till_lindemann_official

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Поклонники пришли в восторг от Линдеманна и оставили ему множество комментариев:

«Как сильно я люблю, когда ты тянешь «р» вот так»»;

«OMG! Ты выглядишь таким красивым с галстуком»;

«В Питере — петь! Тилль, устрой там!»

«А кто души скупает? Меняю на билет», — написали фанаты. (Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.)

В понедельник, 29 июля, рок-группы Rammstein выступила в Москве. Поклонники до сих пор продолжают делиться эмоциями после концерта в Instagram-аккаунте Тилля.