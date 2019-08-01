Видео: Стоматологи из Индии удалили мальчику 526 зубов

Индийские медики удалили мальчику 526 лишних резцов. Так что поход к стоматологу для семилетнего Равиндрамаха можно назвать испытанием действительно непростым.

Сначала ребенок пожаловался родителям на сильную боль в челюсти. Но когда с помощью рентгена проблемное место изучили специалисты, то они обнаружили целое скопище зубов, вросших в кость. В результате было решено провести экстренную операцию, которая продлилась около пяти часов.

«Зубы были разных размеров: от 1 до 15 миллиметров», — пояснили изданию The Times of India медики.

Как сообщают местные СМИ, хирургическое вмешательство было успешным и ребенок уже улыбается своему отцу во все оставшиеся 21 зуб.

Что вызвало такое отклонение, точно не известно. Однако медики допускают, что это может быть как генетическое заболевание, так и следствие излучения сотовой вышки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Индии родился ребенок-русалка.