Замглавы ЦИК напомнил о законных, а не силовых, способах борьбы за свои права

В Центризбиркоме продолжают рассматривать жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до участия в выборах. Все факты нарушений тщательно проверят. Защитить свои права кандидаты также могут через суд. В любом случае, как отметил заместитель главы ЦИК Николай Булаев, действовать нужно законным путем, а не силой.

«Если вы считаете, избирательная комиссия не права, вы можете подняться по вертикали к следующей избирательной комиссии или пойти в суд, но вместо этого — вы выбираете другие способы, которыми избирательные вопросы не решаются. Это переходит границы, это ущемляет права других граждан, которые живут с тобой рядом в одном в городе», — заявил Булаев.

В Москве тем временем продолжается расследование уголовного дела о массовых беспорядках. Задержаны пятеро организаторов и активных участников несогласованной акции в центре столицы. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, глава ЦИК Элла Памфилова выступила против шантажа на выборах. Она заявила, что комиссия не поддастся давлению кандидатов, которым из-за нарушений отказали в регистрации.