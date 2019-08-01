«Черная река» затопила улицы города в Китае

, 23:23 Видео 38

После прорыва плотины мощные потоки воды затопили угольный завод и затем устремились в населенный пункт.

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Фото, видео : news.163.com

«Черная река» затопила улицы города Яньань в китайской провинции Шэньси. События развивались по роковому сценарию: сначала прорвало плотину, затем вода хлынула на местный угольный завод, и, окрасившись там в цвет нефти, устремилась в населенный пункт.

На кадрах очевидцев видно, как бурные потоки сносят все на своем пути. На одной из дорог автомобили плывут со скоростью бумажного кораблика в весеннем ручье.

Особенно не повезло одному из местных жителей — мужчина целиком «искупался» в грязевых потоках и теперь громко плачет.

В Яньане проживают более двух миллионов человек. Что стало причиной прорыва плотины, пока не сообщается. Также не известно, есть ли в результате ЧП пропавшие без вести.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Свердловской области в буквальном смысле лопнула плотина.

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