Жители Свердловской области ждут катастрофу со дня на день. Смертоносный сель может сойти в любой момент. И все из-за треснувшей плотины.

Многотонная конструкция уже давно не справляется с нагрузкой, капитальный ремонт растянулся на два года, и о завершении пока речи не идет.

Кстати, генеральный подрядчик крайне недоволен повышенным вниманием местных жителей и решил, что лучший способ защиты — это заявление в полицию.

Так куда утекают выделенные на плотину средства? В щекотливом вопросе разибрался Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за прорыва дамбы под Иркутском эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов.