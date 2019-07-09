В Свердловской области лопнула плотина — видео

, 14:14 Эфирная новость 190

Затянувшийся капитальный ремонт может в любую секунду привести к сереьезной катастрофе.

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Фото, видео : ТАСС/Семехин Анатолий, Пятый канал

Жители Свердловской области ждут катастрофу со дня на день. Смертоносный сель может сойти в любой момент. И все из-за треснувшей плотины.

Многотонная конструкция уже давно не справляется с нагрузкой, капитальный ремонт растянулся на два года, и о завершении пока речи не идет.

Кстати, генеральный подрядчик крайне недоволен повышенным вниманием местных жителей и решил, что лучший способ защиты — это заявление в полицию.

Так куда утекают выделенные на плотину средства? В щекотливом вопросе разибрался Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за прорыва дамбы под Иркутском эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов.

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