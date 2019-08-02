Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, как спаслась от рака. По словам 58-летней знаменитости, три года назад, благодаря своевременному обследованию, ей удалось избежать онкологического заболевания.

«Три года назад меня спас от рака доктор, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов», — призналась Елена Малышева.

Профессор считает, что подобное обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет. Елена Малышева подчеркнула, что рак не имеет симптомов и, если они появились, что значит процесс уже зашел слишком далеко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Малышева прошла босиком до дома десять километров. По словам телеведущей, она испытала радость от своеобразного установленного рекорда.