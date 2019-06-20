Чистое здоровье! Елена Малышева прошла босиком до дома 10 километров

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По словам телеведущей, она испытала радость от своеобразного установленного рекорда.

Фото: ТАСС / Митя Алешковский

Врач и телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала о своем личном рекорде.

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В среду, 19 июня, она сняла туфли и прошла босиком до дома 10,5 километра. Об этом Елена рассказала в своем Instagram.

«Итог дня: пройдено 10,69 км; сделано 15 343 шагов; потрачено 905 ккал (всего!!!). И все-таки, я рада!», написала телеведущая.

Instagram @malysheva.live

Многие обратились к Елене за консультацией, дескать они бы и хотели последовать ее примеру, но опасаются, как приступить к такого рода подвигам здоровья.

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Подписчики были поражены достижением Елены и написали десятки восторженных комментариев. Многие также поделились своими рекордами ходьбы на длительные расстояния.

Подавляющее большинство фолловеров Елены поддержали ее начинание. Только посетовали, что такие длинные расстояния во избежание травм, лучше преодолевать в специальной обуви, а не босико

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему актриса Дарья Повереннова не колет себе ботокс, а бегает на длинные дистанции.

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