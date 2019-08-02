Жанна Эппле рассказала о смысле секса в ее отношениях

Главная героиня телесериала «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…» Жанна Эппле поделилась жизненным опытом с читателями и без стеснения рассказала, что значит для нее секс в отношениях с мужчинами.

« Чувства — это мощнейший инструмент, влияющий на настроение, энергию, работу мозга , — поделилась с сайтом Teleprogramma.pro Жанна. — Если мужчина идеален, но плох в постели? Бегите! А если пустой и глупый — так поскорее ».

В середине июля артистка отметила 55-летний юбилей. Но время, похоже, над этой женщиной не властно: она свежа и обаятельна. Пока актриса решила уделить больше времени карьере, поставив сердце «на проветривание», но при этом она все же не исключает, что может выйти замуж.

Жанна Эппле. Instagram @epple.ymnaya

На съемки уходит немало сил. Недавно на экраны вышел сериал «25-й час», где Жанна Эппле играет Еву Бронскую, а на горизонте еще несколько проектов.

О менее удачливых отношениях с мужчинами недавно рассказала в интервью Лолита Милявская, которая пережила уже пятый развод.