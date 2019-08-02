Жанна Эппле рассказала о смысле секса в ее отношениях

Главная героиня телесериала «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…» Жанна Эппле поделилась жизненным опытом с читателями и без стеснения рассказала, что значит для нее секс в отношениях с мужчинами.
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В середине июля артистка отметила 55-летний юбилей. Но время, похоже, над этой женщиной не властно: она свежа и обаятельна. Пока актриса решила уделить больше времени карьере, поставив сердце «на проветривание», но при этом она все же не исключает, что может выйти замуж.
На съемки уходит немало сил. Недавно на экраны вышел сериал «25-й час», где Жанна Эппле играет Еву Бронскую, а на горизонте еще несколько проектов.
О менее удачливых отношениях с мужчинами недавно рассказала в интервью Лолита Милявская, которая пережила уже пятый развод.