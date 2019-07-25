Лолита Милявская разоткровенничалась о своих отношениях с мужчинами на встрече с журналистами во время стартовавшего в четверг, 25 июля, в Баку фестиваля «Жара». Она неожиданно призналась, что для того, чтобы растопить ее сердце, сначала нужно вступить с ней в интимные отношения, что не так-то просто сделать.

«Я из тех женщин, к которым очередь из мужчин никогда не стояла. Я к этому совершенно спокойно отношусь: рассчитываю, что мое сердце будет занято музыкой, и в гробу я видала все замужества», — цитирует певицу интернет-портал News.ru

Как отмечает издание, один из организаторов фестиваля, певец и композитор Эмин Агаларов назвал пресс-конференцию певицы «самой откровенной в истории Азербайджана».

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Пристальное внимание журналистов к личной жизни Лолиты Милявской связано со слухами о пятом разводе певицы. Сама артистка, как ранее сообщал 5-tv.ru, говорила, что заявления о расторжении брака ни она, ни ее супруг Дмитрий Иванов не подавали, а просто разъехались.