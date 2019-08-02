Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выпустили рекомендации по «цифровой гигиене», передает URA.RU со ссылкой на организацию. В ней специалисты разъяснили, почему камеры и микрофоны на ноутбуках лучше заклеивать. По утверждению экспертов, написанные хакерами программы-шпионы действительно могут активировать камеру или микрофон на устройствах и следить за «жертвами».

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет „полезную нагрузку“, заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — цитирует издание представителей Роскачества.

Например, именно по такому принципу работает программа Pegasus. В свое время она атаковала операционные системы Android и iOS, воспользовавшись уязвимостью старых версий мессенджера WhatsApp. Однако одной заклейкой камер и микрофонов проблему не решить. Помимо этого, очень важно внимательно относиться к запросам мобильных приложений о доступе к микрофону, камере, фотогалерее и геолокации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как хакеры взломали Twitter Скотланд-Ярда и опубликовали десятки странных сообщений.