Фото: Хакеры взломали Twitter Скотланд-Ярда и опубликовали десятки странных сообщений

Неизвестные хакеры взломали страницу Скотланд-Ярда в Twitter. В микроблоге лондонской полиции начали публиковаться странные сообщения, некоторые из которых содержали нецензурную лексику.

«К черту полицию, освободите банду»

«Что вы сделаете, позвоните в полицию?», — говорилось в сообщениях.

Кроме того, в некоторых постах речь шла о сотрудниках полиции нетрадиционной сексуальной ориентации. А один из постов призывает освободить рэпера Дигга Д, который сейчас находится под стражей. Некоторые зарубежные средства массовой информации также обратили на это внимание.

Позже представитель Скотланд-Ярда заявила о том, что Twitter был взломан. Сейчас все сообщения, опубликованные хакерами — удалены. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России появился новый вид мошенничества в интернете с участием знаменитостей.