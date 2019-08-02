Ушла из жизни певица Александра Стрельченко

Советская певица Александра Стрельченко ушла из жизни после продолжительной болезни. На момент смерти народной артистке РСФСР было 82 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление, сделанное в театре «Русская песня».

Коллеги артистки выразили соболезнования родным и близким певицы. Они отметили, что ее « теплый и проникновенный голос навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил ».

Александра Стрельченко — советская певица и художественный руководитель мастерской народного творчества государственного учреждения культуры города Москвы «Москонцерт». Голос артистки звучит в таких известных кинолентах как «Война и мир», «Пришел солдат с фронта», а также в симфонической поэме Евгения Светланова «Калина красная».

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