Ушла из жизни певица Александра Стрельченко

, 16:09 113

Звезда скончалась в 82 года после продолжительной болезни.

Фото : ТАСС/Симаков Николай

Советская певица Александра Стрельченко ушла из жизни после продолжительной болезни. На момент смерти народной артистке РСФСР было 82 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление, сделанное в театре «Русская песня».

Коллеги артистки выразили соболезнования родным и близким певицы. Они отметили, что ее «теплый и проникновенный голос навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил».

Александра Стрельченко — советская певица и художественный руководитель мастерской народного творчества государственного учреждения культуры города Москвы «Москонцерт». Голос артистки звучит в таких известных кинолентах как «Война и мир», «Пришел солдат с фронта», а также в симфонической поэме Евгения Светланова «Калина красная».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый бродвейский режиссер Гарольд Принс скончался 31 июля в возрасте 91 года в Исландии, в Рейкьявике.

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