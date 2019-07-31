Скончался знаменитый бродвейский режиссер Гарольд Принс

Знаменитый бродвейский режиссер Гарольд Принс скончался в среду, 31 июля в возрасте 91 года в Исландии, в Рейкьявике. Он поставил такие легендарные мюзиклы, как «Вестсайдская история», «Призрак оперы», «Эвита», «Кабаре» и «Скрипач на крыше», получив за них в общей сложности 21 статуэтку премии «Томми», что является на сегодняшний день рекордом.

Как сообщает Reuters, Принс умер после непродолжительной болезни. У него остались жена, 56 летняя Джудит Чаплин, дочь композитора Саула Чаплина, и двое детей дочь — режиссер Дэйзи Принс и сын –дирижер Чарльз Принс.

Гарольд Пинс прославился активным сотрудничеством с двумя композиторами, американцем Стивеном Сондхеймом и британцем Эндрю Ллойдом Уэббером. Он также был протеже легендарного бродвейского шоумена Джорджа Эбботта.

«На сегодняшний день он лучший режиссер мюзиклов. У него более острое ухо, чем у всех остальных. Он относится к этому серьезно и является более смелым, творческим и бесконечно креативным. Он любит рисковать», — цитирует издание слова Сондхейма, сказанные им в интервью 1984 года.

Принс родился в Нью-Йорке. После окончания университета он два года служил в ВС США на территории Германии. Работу в театре начал в 1950 году, а уже через пять лет получил свою первую статуэтку «Тони» за мюзикл «Пижамная игра». В 2000 году Гарольд Принс был удостоен Национальной медали США в области искусств.

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