Скончался знаменитый бродвейский режиссер Гарольд Принс

, 23:51 16

Он прославился сотрудничеством с такими композиторами как Стивен Сондхейм и Эндрю Ллойд Уэббер и поставил мюзиклы «Призрак оперы», «Кабаре», «Эвита» и другие.

Фото : Reuters

Знаменитый бродвейский режиссер Гарольд Принс скончался в среду, 31 июля в возрасте 91 года в Исландии, в Рейкьявике. Он поставил такие легендарные мюзиклы, как «Вестсайдская история», «Призрак оперы», «Эвита», «Кабаре» и «Скрипач на крыше», получив за них в общей сложности 21 статуэтку премии «Томми», что является на сегодняшний день рекордом.

Как сообщает Reuters, Принс умер после непродолжительной болезни. У него остались жена, 56 летняя Джудит Чаплин, дочь композитора Саула Чаплина, и двое детей дочь — режиссер Дэйзи Принс и сын –дирижер Чарльз Принс.

Гарольд Пинс прославился активным сотрудничеством с двумя композиторами, американцем Стивеном Сондхеймом и британцем Эндрю Ллойдом Уэббером. Он также был протеже легендарного бродвейского шоумена Джорджа Эбботта.

«На сегодняшний день он лучший режиссер мюзиклов. У него более острое ухо, чем у всех остальных. Он относится к этому серьезно и является более смелым, творческим и бесконечно креативным. Он любит рисковать», — цитирует издание слова Сондхейма, сказанные им в интервью 1984 года.

Принс родился в Нью-Йорке. После окончания университета он два года служил в ВС США на территории Германии. Работу в театре начал в 1950 году, а уже через пять лет получил свою первую статуэтку «Тони» за мюзикл «Пижамная игра». В 2000 году Гарольд Принс был удостоен Национальной медали США в области искусств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине знаменитого американского и голландского актера Рутгера Хауэра.

Читайте также

+12° Днём +15°
Ночью +6°
63.42
0.04 70.74
0.14
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Последние новости

0:29
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
0:15
Дочь Толкалиной и Кончаловского переживает из-за переезда в другой город
0:07
Что ждет россиян с 1 августа?
23:58
Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
23:51
Скончался знаменитый бродвейский режиссер Гарольд Принс
23:39
«Мне жаль!» Анна Нетребко отменила концерт в Австрии из-за болезни

Сейчас читают

Соблазнительная Нино Нинидзе решила «согреть» фанатов обнаженным фото
Эвелина Бледанс покорила поклонников своими стройными ногами — фото
Подозреваемый в убийстве блогерши оказался хорошо знаком «ночным бабочкам»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги