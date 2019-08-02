Видео: Основатель Rammstein оторвался на концерте в ночном клубе Петербурга

, 16:16 Эксклюзивное видео 102

Рихард Круспе посетил выступление группы Royal Blood.

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Фото, видео : Instagram @richard.kruspe, 5-tv.ru

Гитарист и основатель группы Rammstein Рихард Круспе посетил концерт британского музыкального коллектива Royal Blood, который состоялся вечером в четверг, 1 августа, в петербургском клубе «Морзе», сообщает телеканал «78». Видео с выступления рок-группы появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В Северную столицу Рихард Круспе прибыл вместе с другими участниками легендарного немецкого коллектива накануне своего концерта. Вечером в пятницу, 2 августа, Rammstein выступит перед российскими фанатами на стадионе «Газпром Арена». Концерт пройдет в рамках европейского турне группы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа Rammstein выступила в Москве 29 июля. Концерт рок-музыкантов собрал около ста тысяч поклонников.

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