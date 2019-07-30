Десять лет ожидания: в Москве выступил Rammstein

Московский концерт немецкой группы Rammstein собрал около ста тысяч поклонников. Шоу состоялось вечером в понедельник, 29 июля.

Перед началом фанаты устроили забег от ворот стадиона «Лужники» к сцене. Скорость и воля к победе — на зависть профессиональным спринтерам. Те, кто купил билеты в танцевальный партер, старались прорваться как можно ближе к кумирам.

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Музыканты приехали в Россию в рамках европейского тура в поддержку своего нового альбома, который вышел в мае этого года. Поклонники ждали его десять лет. И Rammstein не разочаровал. Москва услышала новые песни и любимые хиты, увидела шоу с фейерверками и световыми спецэффектами.

Следующий концерт — в Петербурге, 2 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Светлана Лобода, которую подозревают в романе с солистом группы Тилем Линдеманном, подтвердила в сети, что пойдет на концерт легендарного коллектива. По крайней мере, такой вывод из провокационной фотографии сделали фанаты.