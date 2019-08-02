«Маруся стонала»: Мать трехлетней девочки обвинила московских врачей в ее гибели

Жительница Москвы Вероника Жвакина обвинила врачей столичной больницы в гибели своей трехлетней дочери Марии. По словам матери, девочка родилась недоношенной, с весом 560 граммов, и конечно ее жизнь сопровождалось различными осложнениями здоровья, в том числе диагнозом ДЦП. По этой причине им часто приходилось посещать медучреждения, где они сталкивались с равнодушием персонала.
Но вот 20 июля ребенок поступил в реанимационное отделение Тушинской детской городской больницы с подозрением на аппендицит. По словам Вероники, ей не разрешили находиться в палате круглосуточно. Малышке была сделана операция на кишечник, однако ее состояние не улучшилось.
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По ее словам, состояние ребенка ухудшилось перед тем, как ее должны были покормить. Долгое время привязанную к кровати малышку рвало, но к ней никто не подходил. 1 августа девочка скончалась.
Жвакина обратилась в следственные органы с просьбой проверить действия врачей на халатность. В пресс-службе столичного главка СК РФ ответили, что по факту случившегося начата доследственная проверка.
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