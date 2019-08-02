Полиция задержала еще пятерых участников беспорядков на митинге в Москве 27 июля

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Мера пресечения для нарушителей будет избрана, по предварительным данным, в понедельник, 5 августа.

Фото : ТАСС/Ковалев Петр

Правоохранительные органы задержали еще пятерых подозреваемых в участии в массовых беспорядках на несогласованном митинге в Москве 27 июля. Мера пресечения для них будет избираться в понедельник, 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция. В сотрудников полиции и Росгвардии митингующие бросали камни, они распыляли слезоточивый газ и поджигали файеры. В результате двое сотрудников Росгвардии получили химические ожоги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании пятерых участников митинга. По данным следствия, накануне несанкционированного мероприятия группа лиц размещала призывы принять участие в акции. Согласно результатам предварительного расследования, в причастности к совершению указанного преступления подозреваются более десяти человек.

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