Полиция задержала еще пятерых участников беспорядков на митинге в Москве 27 июля

Правоохранительные органы задержали еще пятерых подозреваемых в участии в массовых беспорядках на несогласованном митинге в Москве 27 июля. Мера пресечения для них будет избираться в понедельник, 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция. В сотрудников полиции и Росгвардии митингующие бросали камни, они распыляли слезоточивый газ и поджигали файеры. В результате двое сотрудников Росгвардии получили химические ожоги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании пятерых участников митинга. По данным следствия, накануне несанкционированного мероприятия группа лиц размещала призывы принять участие в акции. Согласно результатам предварительного расследования, в причастности к совершению указанного преступления подозреваются более десяти человек.