Среди задержанных на митинге в Москве оказалось более 130 уклонистов от армии

В ходе незаконной акции в Москве 27 июля среди задержанных оказались 134 гражданина РФ, которые длительное время уклонялись от прохождения военной службы. Такие данные озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет ФАН.

Более того, в отношении 16 мужчин поступили материалы доследственных проверок. Они проходят по статье УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», им может грозить до двух лет лишения свободы.

Петренко напомнила, что привлечение к уголовной ответственности не освобождает так называемых уклонистов от прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ .

27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция. В сотрудников полиции и Росгвардии митингующие бросали камни, они распыляли слезоточивый газ и поджигали файеры. В результате двое сотрудников Росгвардии получили химические ожоги.