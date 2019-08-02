Среди задержанных на митинге в Москве оказалось более 130 уклонистов от армии

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В отношении 16-ти мужчин, принимавших участие в несанкционированной акции 27 июля, поступили материалы доследственных проверок.

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Фото, видео : ТАСС / Кирилл Кухмарь, Olga Sokolova, Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

В ходе незаконной акции в Москве 27 июля среди задержанных оказались 134 гражданина РФ, которые длительное время уклонялись от прохождения военной службы. Такие данные озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет ФАН.

Более того, в отношении 16 мужчин поступили материалы доследственных проверок. Они проходят по статье УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», им может грозить до двух лет лишения свободы.

Петренко напомнила, что привлечение к уголовной ответственности не освобождает так называемых уклонистов от прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ.

27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция. В сотрудников полиции и Росгвардии митингующие бросали камни, они распыляли слезоточивый газ и поджигали файеры. В результате двое сотрудников Росгвардии получили химические ожоги.

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