Айленд Болдуин вышла в свет без бюстгальтера с оголенными ногами — фото

, 23:16 Фото 337

Для мероприятия, которое проходило в музее Weedmaps в Лос-Анджелесе, модель выбрала довольно откровенный наряд.

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Фото, видео : Instagram @irelandbasingerbaldwin

Дочь голливудских звезд Ким Бейсингер и Алека Болдуина Айленд вышла в свет в довольно откровенном наряде. Модель появилась в музее Weedmaps в Лос-Анджелесе в платье, которое оголило большую часть ее тела.

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Большой вырез обнажил ноги светской львицы, а декольте акцентировало внимание на ее груди. Плечи девушки оказались полностью открыты, и, вероятно, чтобы дополнить соблазнительный образ, теледива решила не надевать под платье бюстгалтер.

 
 
 
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Публикация от Jerritt Clark (@jerrittclark)

Фотографии Болдуин в таком экстравагантном платье появились на просторах сети. Образ модели вызвал противоречивую реакцию поклонников. Если одни похвалили девушку за то, что она не стесняется подчеркивать нестандартные пропорции своего тела такими облегающими нарядами, то другие, напротив, сочли, что с такой фигурой Айленд не место в модельном бизнесе, да и вообще ей следует прикрывать свои формы, а не привлекать к ним внимание такой эксцентричной одеждой.

«Что в этом привлекательного?» — поинтересовался один из подписчиков теледивы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она предстала в платье в сетку, чем не на шутку раззадорила поклонников.

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