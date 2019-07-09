«И нежность, и страсть»: певица Тина Кароль разволновала поклонников новым фото

, 12:15 Фото 23

Артистка порадовала поклонников снимком в октровенном платье.

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Фото, видео : Instagram @tina_karol

Певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она предстала в платье в сетку, чем не на шутку раззадорила поклонников. Помимо этого, звезда приспустила верхнюю часть наряда и слегка оголила грудь. А томное выражение на ее лице только добавило снимку чувственности.

Instagram @tina_karol

«И нежность, и страсть в одном фото», — прокомментировал фотографию один из подписчиков певицы.

«Горячо!» — добавил другой.

«А платье все ниже и ниже», — отметил пользователь.

«Тина, такие твои откровения пугают и радуют одновременно», — признался юзер.

«Великолепна!» — не сдержался очередной поклонник.

Только за первый час с момента публикации новый снимок Тины Кароль собрал более 13 тысяч лайков.

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