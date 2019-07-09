«И нежность, и страсть»: певица Тина Кароль разволновала поклонников новым фото

Певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она предстала в платье в сетку, чем не на шутку раззадорила поклонников. Помимо этого, звезда приспустила верхнюю часть наряда и слегка оголила грудь. А томное выражение на ее лице только добавило снимку чувственности.

Instagram @tina_karol