«И нежность, и страсть»: певица Тина Кароль разволновала поклонников новым фото

Певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она предстала в платье в сетку, чем не на шутку раззадорила поклонников. Помимо этого, звезда приспустила верхнюю часть наряда и слегка оголила грудь. А томное выражение на ее лице только добавило снимку чувственности.
«И нежность, и страсть в одном фото», — прокомментировал фотографию один из подписчиков певицы.
«Горячо!» — добавил другой.
«А платье все ниже и ниже», — отметил пользователь.
«Тина, такие твои откровения пугают и радуют одновременно», — признался юзер.
«Великолепна!» — не сдержался очередной поклонник.
Только за первый час с момента публикации новый снимок Тины Кароль собрал более 13 тысяч лайков.
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