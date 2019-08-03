Алла Довлатова показала, как зажигательно бороться с целлюлитом

Радиоведущая Алла Довлатова недавно вернулась из отпуска, где, как она призналась, набрала лишние килограммы. В своем Instagram-аккаунте актриса рассказала и показала, как она борется с лишним весом и целлюлитом.

«Друзья, как быстро похудеть, побороть целлюлит и получить заряд бодрости? Для меня это все возможно в любимой процедуре — Душе Шарко!» — поделилась своим секретом красоты артистка. (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)

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Телеведущая опубликовала видео, где показала, как работает душ Шарко. В кадре актриса в розовом бикини зажигательно двигается под песню Егора Крида «Сердцеедка», в то время как в нее бьет струя воды.

Фанаты не столько оценили советы ведущей, сколько ее фигуру и энергичный танец:

«Очень привлекательно выглядишь. Просто секси»;

«Алла, ну вы зажигалка!»

«Алла, вы великолепны», — оставили комментарии поклонники.

Ранее известная радиоведущая Алла Довлатова рассказала Елене Малышевой о страшном интиме.