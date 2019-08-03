Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
Названа дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Рак, Вселенная привлекает ваше внимание к тому единственному страху, который удерживает вас от реализации вашего самого высокого потенциала. Можете ли вы представить двери, которые вы откроете, когда начнете быть честными с собой?
Скорпион, сообщение кристально ясно. Если бы они хотели быть частью вашей жизни, они бы сделали то, что нужно.
Рыбы, вспомните, кто вы и зачем вы пришли сюда в первую очередь. Никакая сила в мире не может остановить вас, когда вы решитесь раскрыть свой потенциал.
Овен — гороскоп на сегодня, 3 августа
Как прошел ваш день вчера, Овен? Вы начали вести личный дневник? Отлично! Теперь ваш период самоанализа закончился. Пришло время открыться вашему партнеру и близким.
Если есть что-то, чему вас научило это время, то это важность определенных связей. Разрешите себе быть выразительным. Позвольте вашему самому подлинному «Я» быть увиденным и услышанным, даже если это заставляет вас чувствовать себя уязвимым. Начните все с чистого листа.
Космический совет: позвольте вашему самому подлинному «Я» быть увиденным и услышанным.
Телец — гороскоп на сегодня, 3 августа
Иногда все проходит без проблем. В других случаях вы должны исправить трещины, чтобы найти синергию. Эта фаза вашей жизни требует большей степени самовоспитания. Чем больше вы работаете над выпуском старых травм, тем больше места у вас будет для входа света.
Обязательно проводите много времени на свежем воздухе. Пусть ваши босые ноги соединяются с Матерью-Землей. Это простое упражнение не только поможет вам оставаться приземленным, но и трансмутирует тяжелые энергии.
Космический совет: пусть путешествие к самовосстановлению начнется сегодня.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 3 августа
«Я звезда моего собственного фильма. Я также писатель и режиссер. Я создаю прекрасные роли для себя в своей рабочей среде». Утверждение мотиватора и психолога Луизы Хей, чтобы помочь вам пробудиться к вашей бесконечной силе.
Сейчас вы находитесь в процессе переписывания сценария как лично, так и профессионально. Воплотите свои мечты в реальность. Будьте готовы взять на себя тот риск, который все это влечет за собой.
Космический совет: эта глава вашей жизни требует от вас самой смелой версии себя.
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Рак — гороскоп на сегодня, 3 августа
Мы несем ответственность за жизнь, которую мы курируем. Если энергия, которая нас окружает, это энергия радости и праздника, мы являемся причиной этого. Если мы отягощены страхом и ограниченностью, именно наши действия (или их отсутствие) привели нас к этой точке.
Сегодня Вселенная привлекает ваше внимание к тому единственному страху, который удерживает вас от реализации вашего самого высокого потенциала. Можете ли вы представить двери, которые вы откроете, когда начнете быть честными с собой?
Космический совет: вырваться из оков ваших собственных ограничений.
Лев — гороскоп на сегодня, 3 августа
Это все веселье и игры, пока ваше взаимодействие не ограничивается текстовыми сообщениями. Что происходит, когда ты делишь пространство, Лев? Они интегрируют вас в свой круг? Они заставляют вас чувствовать себя отстраненными и нежелательными?
Вы точно знаете, что нужно делать, если ответили на вышеупомянутый вопрос с положительным ответом. Клише, как это есть, вас просят расставить приоритеты по уходу за собой. Есть хороший шанс, что вы ищете любовь не в тех местах.
Космический совет: будьте вашим собственным источником радости, творчества и счастья.
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Дева — гороскоп на сегодня, 3 августа
В мире, который смотрит на одиночество, ты наслаждаешься своим сольным статусом. Нет, вы не избегаете единения. Вы просто отказываетесь соглашаться на что-то меньшее, чем магия.
Вы делаете это, Дева. Все просто должны быть в отношениях. Вселенная хочет, чтобы вы сосредоточились: забота о жизни, которая зажигает радость и удовлетворяет вас на уровне души.
Космический совет: вы в гармонии.
Весы — гороскоп на сегодня, 3 августа
Что мешает тебе «поговорить», Весы? Ваш страх конфронтации снова встает на пути? Этот этап вашей жизни требует, чтобы вы были смелыми и действовали.
Если вы не уверены, как разобраться в теме, поговорите об этом. Таким образом, вы можете смело выражать свои чувства, не заставляя другого человека чувствовать себя загнанным в угол или подвергнуться нападению.
Космический совет: если вы сомневаетесь, прибегайте к ненасильственному общению.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 3 августа
Сообщение кристально ясно, Скорпион. Если бы они хотели быть частью вашей жизни, они бы сделали то, что нужно. Если они решили уйти, воспринимайте это как знак того, что им нужно свое пространство.
Но не думайте, что это как-то связано с вами. Они имеют дело с собственным бременем. Направьте всю свою энергию на создание прекрасной жизни для себя.
Космический совет: сражайтесь за тех людей, которые сражаются, чтобы удержать вас в своей жизни.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 3 августа
Что за спешка, чтобы добраться до финиша? Все как и должно быть. Будьте благодарны за волшебство, которое вы испытываете в этот момент.
Если и когда вы захотите большего от этого партнерства, найдите безопасный способ выразить свои ожидания. Вы можете или не сможете проявить большие изменения немедленно, но вы можете начать работать над ними — начиная с сегодняшнего дня.
Космический совет: будьте благодарны за любовь, которую вы испытываете в этот момент.
Козерог — гороскоп на сегодня, 3 августа
Ваши откровения на этой неделе: проводить время самостоятельно может быть очень полезным. Не у всех нас есть привилегия бежать в пустыню. Если вы ограничены городскими джунглями, найдите священное место среди хаоса, где вы можете расслабиться.
Простой ритуал потягивания чая с розой и улун, а также свободное написание или раскрашивание ваших мыслей может быть глубоко катарсическим. Козерог, выберите среду, с которой вы резонируете.
Космический совет: расставьте приоритеты в одиночку.
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Водолей — гороскоп на сегодня, 3 августа
Эта атмосфера Вудстока заразительна, Водолей. Это заставляет всех надевать цветы на свои волосы и пускать фристайл в свой круг.
Но полиамория может или не может быть для всех. Вы не хотите попасть в ловушку нереальных ожиданий. Мудрецы уверены: установите свои границы с самого начала.
Космический совет: даже свободной любви нужны определенные границы.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 3 августа
Никакая сила в мире не может остановить вас, когда вы пробудитесь в своей собственной силе и потенциале. Помните, кто вы, Рыбы. Помните, почему вы пришли сюда в первую очередь.
Вам понадобится безумное количество веры в себя, когда Вселенная заставит вас сделать радикальные изменения. Не смотри на это как на плохую вещь. Космическое очищение необходимо, чтобы освободить место для новой главы в вашей жизни.
Космический совет: радикальные изменения грозят потянуть коврик под вашими ногами.
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