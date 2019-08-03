Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

Названа дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова Рак, Вселенная привлекает ваше внимание к тому единственному страху, который удерживает вас от реализации вашего самого высокого потенциала. Можете ли вы представить двери, которые вы откроете, когда начнете быть честными с собой? Скорпион, сообщение кристально ясно. Если бы они хотели быть частью вашей жизни, они бы сделали то, что нужно. Рыбы, вспомните, кто вы и зачем вы пришли сюда в первую очередь. Никакая сила в мире не может остановить вас, когда вы решитесь раскрыть свой потенциал.



Овен — гороскоп на сегодня, 3 августа

Как прошел ваш день вчера, Овен? Вы начали вести личный дневник? Отлично! Теперь ваш период самоанализа закончился. Пришло время открыться вашему партнеру и близким.

Если есть что-то, чему вас научило это время, то это важность определенных связей. Разрешите себе быть выразительным. Позвольте вашему самому подлинному «Я» быть увиденным и услышанным, даже если это заставляет вас чувствовать себя уязвимым. Начните все с чистого листа.

Космический совет: позвольте вашему самому подлинному «Я» быть увиденным и услышанным.

Телец — гороскоп на сегодня, 3 августа

Иногда все проходит без проблем. В других случаях вы должны исправить трещины, чтобы найти синергию. Эта фаза вашей жизни требует большей степени самовоспитания. Чем больше вы работаете над выпуском старых травм, тем больше места у вас будет для входа света.

Обязательно проводите много времени на свежем воздухе. Пусть ваши босые ноги соединяются с Матерью-Землей. Это простое упражнение не только поможет вам оставаться приземленным, но и трансмутирует тяжелые энергии.

Космический совет: пусть путешествие к самовосстановлению начнется сегодня.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 3 августа

«Я звезда моего собственного фильма. Я также писатель и режиссер. Я создаю прекрасные роли для себя в своей рабочей среде». Утверждение мотиватора и психолога Луизы Хей, чтобы помочь вам пробудиться к вашей бесконечной силе.

Сейчас вы находитесь в процессе переписывания сценария как лично, так и профессионально. Воплотите свои мечты в реальность. Будьте готовы взять на себя тот риск, который все это влечет за собой.

Космический совет: эта глава вашей жизни требует от вас самой смелой версии себя.

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Рак — гороскоп на сегодня, 3 августа

Мы несем ответственность за жизнь, которую мы курируем. Если энергия, которая нас окружает, это энергия радости и праздника, мы являемся причиной этого. Если мы отягощены страхом и ограниченностью, именно наши действия (или их отсутствие) привели нас к этой точке.

Сегодня Вселенная привлекает ваше внимание к тому единственному страху, который удерживает вас от реализации вашего самого высокого потенциала. Можете ли вы представить двери, которые вы откроете, когда начнете быть честными с собой?

Космический совет: вырваться из оков ваших собственных ограничений.