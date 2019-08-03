Партию Зеленского «Слуга народа» на выборах в Раду поддержали 6,3 миллиона человек

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Официальные итоги выборов в субботу, 3 августа, озвучила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

Фото : www.globallookpress.com /Sergei Chuzavkov

Украинская партия «Слуга народа» Владимира Зеленского набрала на выборах в Верховную раду 6,3 миллиона голосов. Официальные итоги выборов в субботу, 3 августа, озвучила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

По информации руководителя ЦИК Незалежной Татьяны Слипачук, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов. По партийному списку она получила 124 мандата.

Кроме того в государственный парламент вошли четыре партии. Среди них «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, набравшая 13,05% голосов (37 мандатов), партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» получившая 8,18% голосов (24 мандата), партия экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 8,10% (23 мандата) и «Голос» Святослава Вакарчука — 5,82% (17 мандатов). Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами». По мнению экс-секретаря СНБО Украины, значительная часть граждан готова обменять свободу и ответственность на «сытое и уютное рабство».

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