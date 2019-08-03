Партию Зеленского «Слуга народа» на выборах в Раду поддержали 6,3 миллиона человек

Украинская партия «Слуга народа» Владимира Зеленского набрала на выборах в Верховную раду 6,3 миллиона голосов. Официальные итоги выборов в субботу, 3 августа, озвучила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.
По информации руководителя ЦИК Незалежной Татьяны Слипачук, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов. По партийному списку она получила 124 мандата.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами». По мнению экс-секретаря СНБО Украины, значительная часть граждан готова обменять свободу и ответственность на «сытое и уютное рабство».