Украинские боевики из минометов обстреляли север Горловки

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По данным ДНР, с позиций карательного батальона «Азов»* было выпущено шесть мин калибра 82 мм.

Фото : Sergii Kharchenko / www.globallookpress.com

Украинские силовики обстреляли из минометов вечером в субботу, 3 августа, поселок Доломитное, расположенный к северу от города Горловка. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет KP.RU.

Удар был нанесен с позиций карательного батальона «Азов». Всего в течение пяти минут было выпущено шесть мин калибра 82 мм.

Представитель ДНР подчеркнул, что факт очередного нарушения прекращения огня, вступившего в силу 21 июля, не должен остаться без внимания международных наблюдателей. Он призвал миссию ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее, зафиксировать нарушение перемирия и принять все возможные меры по сохранению мира.

Подконтрольная ДНР Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Город, в котором до начала конфликта в Донбассе проживала четверть миллиона человек, расположен у линии соприкосновения, в 40 километрах от Донецка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ 21 июля, спустя 12 часов и 53 минуты, сорвали перемирие, обстреляв село на юге ДНР.

* — экстремистская символика батальона «Азов» запрещена в РФ.

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