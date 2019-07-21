ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село на юге ДНР

, 14:03 109

С момента официального прекращения огня прошло 12 часов и 53 минуты.

Фото : Facebook @Міністерство оборони України

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что Вооруженные силы Украины сорвали только что начавшееся перемирие обстрелом села Новая Таврия.

Огонь велся из стрелкового оружия. С момента официального прекращения огня прошло 12 часов и 53 минуты.

Накануне незадолго до начала перемирия ВСУ обстреляли Первомайск. Как сообщал ранее 5-tv.ru, один человек погиб, еще семеро получили ранения, включая трехлетнюю девочку. В то же время в ДНР заявили о появлении под Горловкой артиллерии украинских военных.

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