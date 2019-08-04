Климкин ожидает массовое бегство украинцев за рубеж

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Глава МИД Украины считает, что половина жителей страны через несколько лет будут находиться за границей.

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Фото, видео : ТАСС / Zuma, 5-tv.ru

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина жителей Незалежной окажутся за рубежом. По словам дипломата, миллионы украинцев покидают родину уже сейчас, и со временем этот показатель только увеличится, пишет News.ru.

«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом. Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там», — подчеркнул политик.

Климкин убежден, что главной ценностью Украины являются люди, и, следовательно, необходимо заботиться об их благосостоянии.

Согласно статистике Министерства социальной политики Украины, каждый год на заработки за границу отправляется около девяти миллионов граждан. В последнее время число покинувших родину украинцев стремительно растет. При этом большинство из них работают в Польше.

К слову, заявление Климкина не новое. О бегстве миллионов украинцев за границу в ноябре 2018 года заявлала еще лидер партии «Батьковщина» и экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Рады Николай Скорик назвал Климкина «позором украинской дипломатии».

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