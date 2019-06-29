Депутат рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии»

Глава МИД Незалежной Павел Климкин является «позором украинской дипломатии». С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступил депутат Верховной рады Николай Скорик, передает «Экономика сегодня».

По мнению народного избранника, противостояние, которое сейчас происходит между президентом Украины Владимиром Зеленским и Климкиным, является недопустимым.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы», — добавил Скорик, отметив, что объявление внеочередных парламентских выборов для Зеленского важно, поскольку Рада «недееспособна».

Также против главы МИД Незалежной высказалась и представительница партии «Слуга народа» Ирина Верещук. Павел Климкин потерпел «политическое фиаско», считает она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла неразбериху между Зеленским и Климкиным строчкой из песни.