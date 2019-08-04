Сын Вилли Токарева подтвердил смерть отца

Знаменитый шансонье Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 4 августа. Эту информацию подтвердил сын автора-исполнителя Антон.

«Да, это действительно так», — сказал он, отказавшись от каких-либо комментариев.

Вилен Токарев родился в ноябре 1934 года в Адыгейской автономной области. Родители дали ему такое необычное имя по аналогии с именем вождя революции — Владимиром Ильичом Лениным — ВИЛен.

В 1974 году он переехал из СССР в США, а в 1981-м вышла пластинка «В шумном балагане», которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов. В начале 1990-х Токарев вернулся в Москву. Наибольшую известность ему принесли песни «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».

Ранее Михаил Шуфутинский высказался об ушедшем из жизни Вилли Токареве.