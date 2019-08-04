Видео задержания иранскими властями танкера в Персидском заливе

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В Тегеране заявили, что судно перевозило контрабандное топливо.

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Фото, видео : press.tv

Появилось видео задержания Ираном иностранного судна около острова Фарси в Персидском заливе. Инцидент произошел еще 31 июля, однако известно о нем стало в воскресенье, 4 августа.

На борту было обнаружено 700 тысяч тонн контрабандного топлива, которое перевозилось в арабские страны, пишет RT. На кадрах видно, что емкости для топлива на судне практически полностью заполнены.

Задержанное судно было сопровождено к берегу провинции Бушер, а груз передан Национальной иранской нефтяной компании, 100% акций которой принадлежат государству.

Ситуация в Персидском заливе обострилась после того, как в середине июля иранские власти задержали шедшего под британским флагом в Ормузском проливе танкер Stena Impero. В Тегеране заявили, что судно нарушило международные правила, ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео захвата Stena Impero.

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