Видео задержания иранскими властями танкера в Персидском заливе

Появилось видео задержания Ираном иностранного судна около острова Фарси в Персидском заливе. Инцидент произошел еще 31 июля, однако известно о нем стало в воскресенье, 4 августа.

На борту было обнаружено 700 тысяч тонн контрабандного топлива, которое перевозилось в арабские страны, пишет RT. На кадрах видно, что емкости для топлива на судне практически полностью заполнены.

Задержанное судно было сопровождено к берегу провинции Бушер, а груз передан Национальной иранской нефтяной компании, 100% акций которой принадлежат государству.

Ситуация в Персидском заливе обострилась после того, как в середине июля иранские власти задержали шедшего под британским флагом в Ормузском проливе танкер Stena Impero. В Тегеране заявили, что судно нарушило международные правила, ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео захвата Stena Impero.