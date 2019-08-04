Еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля задержаны в Москве

СКР сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы.
На сайте ведомства сообщается, что троим подозреваемым —
По версии следствия, в результате действий этих мужчин пострадали прохожие, не принимавшие в участия в незаконной акции. Кроме того, задержанные причинили материальный ущерб имуществу граждан и организаций. Сейчас их допрашивают, и в ближайшее время им будет вынесена мера пресечения.
Таким образом в рамках расследования этого уголовного дела уже задержаны девять человек, подозреваемых и обвиняемых в указанных преступлениях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что среди задержанных на митинге 27 июля в Москве оказались уклонисты от армии, в отношении которых началась доследственная проверка.