Еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля задержаны в Москве

, 20:19 56

Число подозреваемых и обвиняемых по этому уголовному делу возросло до девяти человек.

Фото : ТАСС/Ковалев Петр

СКР сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы.

На сайте ведомства сообщается, что троим подозреваемым — Даниилу Конону, Сергею Абаничеву и Владиславу Барабанову — предъявлены обвинения.

По версии следствия, в результате действий этих мужчин пострадали прохожие, не принимавшие в участия в незаконной акции. Кроме того, задержанные причинили материальный ущерб имуществу граждан и организаций. Сейчас их допрашивают, и в ближайшее время им будет вынесена мера пресечения.

Таким образом в рамках расследования этого уголовного дела уже задержаны девять человек, подозреваемых и обвиняемых в указанных преступлениях. Следствие продолжает мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к преступлениям лиц, отмечают в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что среди задержанных на митинге 27 июля в Москве оказались уклонисты от армии, в отношении которых началась доследственная проверка.

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